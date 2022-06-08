Азербайджан осудил незаконный визит генпрокурора Армении в Карабах

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян

МИД Азербайджана заявил, что поездка генпрокурора Армении Артура Давтяна в Карабах наносит серьезный вред нормализации отношений между Баку и Ереваном. В ведомстве назвали подобные действия армянской стороны «безответственным и провокационным шагом».

8 июня 2022 года генеральный прокурор Армении совершил незаконную поездку на территорию Азербайджанской Республики и встретился с «представителем» самопровозглашенного образования. Этот шаг, направленный против суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности международно признанных границ Азербайджанской Республики, нарушая фундаментальные нормы и принципы международного права, наносит серьезный вред нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в постконфликтный период, а также усилиям по установлению мира и безопасности в регионе, — говорится в заявлении.

Азербайджанская сторона считает, что незаконные визиты армянских официальных лиц демонстрируют неискренность Еревана в процессе нормализации отношений и бросают тень на усилия международных посредников.

Фото: Социальные сети Артура Давтяна Генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян (слева)

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее обратился к руководству Азербайджана и Армении, призвав стороны продолжить обсуждение будущего мирного договора и «устранить коренные причины конфликта». Он подчеркнул, что для устойчивой нормализации отношений между Баку и Ереваном важно решить все нерешённые вопросы.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.