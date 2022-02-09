Баку отверг обвинения Еревана в разрушении армянских памятников в Карабахе

Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева опровергла обвинения армянской стороны, касающиеся разрушений армянских памятников в Карабахе, говорится на сайте ведомства. Ранее пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян заявил о попытках Азербайджана разрушить или изменить самобытность армянских исторических памятников на подконтрольных Баку территориях.

Официальное ведомство соседней страны забывает, что в отличие от Армении Азербайджан не дискриминирует историко-культурное наследие на религиозной и этнической почве. Азербайджан является во всём мире примером толерантности и культурного разнообразия, — сказала Абдуллаева.

При этом дипломат подчеркнула, что армянская сторона во время «30 лет военной оккупации» азербайджанских земель уничтожила там города и их культурное наследие, а также пыталась скрыть эти разрушения.

Армения стёрла с лица земли девять городов и сотни сёл Азербайджана. Исторические, культурные, религиозные памятники на этих территориях были разрушены, разграблены. Для того чтобы скрыть целенаправленные разрушения на оккупированных территориях, Армения десятилетиями препятствовала визитам миссии ЮНЕСКО на эти территории, — сказала Абдуллаева.

Она также призвала армянскую сторону не фальсифицировать информацию и не заниматься клеветой, а проявить доброжелательность.

Ранее Баку расценил слова пресс-секретаря МИД Армении Ваана Унаняна о гражданах Азербайджана, пропавших без вести в ходе первой армяно-азербайджанской войны, как пример крайнего неуважения к гуманитарному праву и принципу гуманизма. МИД Азербайджана призвал международное сообщество оказать давление на Ереван, чтобы он взял на себя ответственность по данному вопросу.

До этого Унанян сказал, что армянская сторона не брала на себя каких-либо односторонних обязательств по выяснению судьбы пропавших вез вести граждан Азербайджана.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.