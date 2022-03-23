Баку обвинил Ереван в попытках вмешаться во внутренние дела страны

Армения пытается вмешаться во внутренние дела Азербайджана и продолжает демонстрировать неконструктивный подход, заявила официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева. Она также призвала страну к выполнению имеющихся обязательств для обеспечения мира и безопасности в регионе.

МИД Армении пытается вмешаться во внутренние дела Азербайджана в связи с участием международных организаций в мероприятии, проведённом в Азербайджане несколько дней назад, а теперь уже по другому вопросу. Армения продолжительно демонстрирует неконструктивный подход, выдвигая безосновательные обвинения, что раскрывает истинные намерения страны, — сказала Абдуллаева.

Ранее в МИД Армении заявили, что Азербайджан перекрыл газоснабжение Карабаха, что ведёт к гуманитарной катастрофе. По сообщениям армянского внешнеполитического ведомства, 120 тысяч жителей остались без газа. Ереван призвал международное сообщество к незамедлительной реакции на подобные действия Баку для предотвращения гуманитарного кризиса.

Ранее Армения обратилась к Минской группе ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с Азербайджаном для подписания мирного соглашения. При этом отмечается, что Ереван ответил на ранее переданные азербайджанской стороной предложения. До этого глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку направил в Ереван предложение по нормализации отношений, состоящее из пяти пунктов.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.