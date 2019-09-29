https://static.news.ru/photo/13c1b170-e286-11e9-a5f7-fa163e074e61_660.jpg Эльмар Мамедъяров Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Власти Армении своими заявлениями и действиями создают препятствия для мирного урегулирования карабахского вопроса. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров с трибуны ГА ООН.

По его мнению, именно по причине явного отсутствия у Еревана заинтересованности в разрешении данного вопроса стороны не могут достичь какого-либо прогресса на протяжении года.

Министр отметил, что Азербайджан, в свою очередь, настроен на скорейшее политическое урегулирование ситуации в Карабахе. При этом Мамедъяров добавил, что переговоры не могут продолжаться вечно, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Мамедъяров обсудил карабахский вопрос со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в Нью-Йорке при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В ходе встречи представитель Еревана подчеркнул важность укрепления режима прекращения огня в регионе.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.