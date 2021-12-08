Баку обвинил Ереван в обстреле позиций на границе

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций на границе с Арменией. Как отмечается на сайте оборонного ведомства республики, потерь среди азербайджанских военнослужащих и техники нет.

ВС Армении 8 декабря с 14.35 до 15.30 подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района со своих позиций в Басаркечерском районе, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ВС Азербайджана приняли меры для предотвращения огня. На настоящий момент ситуация находится под контролем.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили о вооружённом инциденте в Карабахе, в ходе которого азербайджанский военнослужащий ликвидировал нападавшего. Баку проинформировал о случившемся российских миротворцев, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства республики. По информации ведомства, «нападавший предпринял попытку завладеть оружием азербайджанского военнослужащего». Солдат открыл огонь в воздух, после чего в целях самообороны обезвредил нападавшего.

26 ноября президент России Владимир Путин заявил по итогам трёхсторонней встречи в Сочи, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между республиками. Кроме того, сторонам удалось продвинуться по гуманитарным вопросам и договориться о разблокировании транспортных коридоров.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.