Баку обвинил Ереван в обстрелах на границе

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Военнослужащий азербайджанской армии

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу со стороны ВС Армении в Кельбаджарском направлении, заявили в Минобороны Азербайджана. По сообщению ведомства, азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.

Минобороны Азербайджана сообщает, что позиции азербайджанской армии в ночное время 17 июня подверглись обстрелу со стороны ВС Армении в Кельбаджарском направлении госграницы. ВС Азербайджана предприняли адекватные ответные меры, — говорится в сообщении.

Ранее на сайте Минобороны Армении появилось сообщение, что в результате обстрела со стороны азербайджанских военных пострадал армянский военнослужащий. В Ереване уточнили, что состояние бойца оценивается как тяжелое. Позже азербайджанское оборонное ведомство опровергло данную информацию.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.