Баку обвинил Ереван в новых обстрелах на границе

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в новых обстрелах позиций азербайджанской армии на Кельбаджарском и Товузском направлениях. Как сообщается на сайте ведомства, армянские ВС использовали стрелковое оружие и крупнокалиберные пулемёты.

ВС Армении с позиций в населённом пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулемётов обстреляли позиции ВС Азербайджана близ сёл Кельбаджарского и Товузского районов. В результате ответных действий обстрел противника был подавлен, — говорится в заявлении.

Отмечается, что потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильная.

Ранее в пресс-служба Минобороны Армении сообщили о гибели ещё одного армянского военнослужащего из-за обстрела с азербайджанской стороны. В ведомстве выразили поддержку членам его семьи, родным и сослуживцам. До этого в Минобороны заявили о гибели двух армянских военных в результате обстрелов. По данным ведомства, при обстреле азербайджанские военные применили артиллерию и беспилотники.

При этом Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении вооружёнными силами республики авиационных средств и артиллерии на границе двух стран. В ведомстве отметили, что осуществляются «адекватные» меры для подавления противоположной стороны.

Заместитель министра обороны Армении Арман Саргсян не исключил, что в любой момент на армяно-азербайджанской границе может возникнуть некоторая напряжённость. По его словам, между сторонами наблюдались провокации, которые снова могут повториться. Он рекомендовал гражданам следить исключительно за официальной информацией, поскольку «никакая тайна от общественности не скрывается».

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.