Баку обвинил Ереван в нарушении трёхсторонних договорённостей по Карабаху

Ереван, в отличие от Баку, не придерживается трёхстороннего соглашения от ноября прошлого года и не выдаёт все карты минных полей. Это замедляет темпы восстановительных работ на территории Карабаха. Об этом заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов на пресс-конференции с чешским коллегой Якубом Кулганеком.

Это приводит к гибели мирных жителей, а также замедлению темпов реконструкции инфраструктуры на этих территориях и процессу возвращения туда вынужденных переселенцев, — заявил Байрамов.

Он также подчеркнул, что невыполнение армянской стороной договорённостей замедляет реализацию транспортных проектов и открытие коммуникаций.

Байрамов отметил, что сейчас необходимо решить вопрос демаркации и делимитации границ. По его словам, Азербайджан действует в конструктивном ключе с целью решения данного вопроса, однако ответные шаги со стороны Армении не наблюдаются.

Мы видим со стороны Армении неконструктивные шаги, отговорки. Армения должна сделать свой выбор: территориальные претензии к соседям или конструктивное сотрудничество? Необходимо уважать суверенитет, территориальную целостность стран, — сказал министр.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не возражает против встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в случае её организации со стороны Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По словам главы государства, Баку готов к мирным переговорам и никогда не отказывался от контактов на высшем уровне, так как они позволяют прояснить вопросы. Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении на прошлой неделе в Нью-Йорке является хорошим показателем того, что диалог можно возобновить и искать мирное решение.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.