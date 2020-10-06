Баку не считает необходимым участие третьей стороны в конфликте в Карабахе

https://static.news.ru/photo/fb969004-0875-11eb-b0b7-fa163e074e61_660.jpg Министерство обороны Азербайджана Фото: mod.gov.az

Власти Азербайджана не считают необходимым привлечение третьей стороны, в том числе России, для решения конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил начальник управления международного военного сотрудничества минобороны страны генерал-майор Гусейн Махмудов.

По его словам, азербайджанская армия успешно выполняет задачи по освобождению оккупированных территорий.

Контрнаступление ведётся в пределах территории Азербайджана, в пределах международно признанных границ Азербайджана. В данной ситуации мы не видим необходимости привлечения третьей стороны, — подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможности военного посредничества , в том числе со стороны РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что азербайджанские хакеры взломали ряд официальный армянских сайтов, полностью уничтожив серверы десятков государственных структур Армении, в том числе их резервные копии.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.