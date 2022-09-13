Баку и Вашингтон обсудили обострение на армяно-азербайджанской границе

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Армянские военнослужащие на блокпосту

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили эскалацию конфликта на армяно-азербайджанской границе, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Вашингтон обеспокоен растущей напряженностью в регионе и призывает к немедленному прекращению боевых действий.

Байрамов проинформировал американского дипломата о широкомасштабных провокациях армянской армии на приграничных с Азербайджаном территориях, а также о мерах предотвращения военных угроз территориальной целостности и суверенитету страны, — говорится в заявлении пресс-службы МИД.

Ситуацию на армяно-азербайджанской границе также обсудили премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Шарль Мишель. Европейский политик заявил, что миру и стабильности в регионе нет альтернативы, и выразил готовность приложить усилия для предотвращения дальнейшей эскалации.

В ночь на 13 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. К утру стороны договорились о прекращении огня в приграничных районах.