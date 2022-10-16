Баку и Тегеран против присутствия иностранных сил на Южном Кавказе

Фото: mfa.gov.az

Джейхун Байрамов

Баку и Тегеран выступают против присутствия иностранных сил на Южном Кавказе, озвучили в ходе телефонного разговора министры иностранных дел Азербайджана и Ирана — Джейхун Байрамов и Хоссейн Амир Абдоллахиян, сообщает МИД Ирана. Абдоллахиян назвал присутствие иностранных сил на Южном Кавказе общей проблемой региона, выразив «несогласие с размещением любых иностранных сил в регионе».

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян в телефонном разговоре с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым в субботу обменялся мнениями по наиболее важным вопросам в двусторонней, региональной и международной сферах, — указано в сообщении на сайте МИД.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе Совета глав стран СНГ в Астане пригласил лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести встречу в РФ. Он подчеркнул, что Москва всегда искренне стремилась урегулировать любые конфликты, в том числе в Карабахе.