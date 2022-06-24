Баку и Москва подписали соглашение об информационной безопасности

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым

Россия и Азербайджан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Стороны договорились провести инвентаризацию договорно-правовой базы двух стран.

Мы подписали сегодня еще один документ, который укрепляет нашу договорно-правовую базу, — это межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, — сказал Лавров.

По словам министра, необходимо провести инвентаризацию договорно-правовой базы двух стран, чтобы она соответствовала требованиям сегодняшнего дня. Он также высоко оценил роль развития гуманитарного сотрудничества между Москвой и Баку.

В целом мы, безусловно, практическими делами на основе указания наших президентов продолжаем приумножать доставшиеся нам в наследство дружбу, взаимное уважение, которые веками связывали народы России и Азербайджана, — подчеркнул Лавров.

Ранее российский министр заявил, что Россия ценит отношения с Азербайджаном и рассчитывает на развитие союзнического взаимодействия. По его словам, ситуация в мире требует постоянного обмена мнениями и оценками, а также заключения соглашений, которые будут учитывать интересы обоих союзников.