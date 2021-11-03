Баку и Ереван сохранят суверенитет над дорогами на своих территориях

Дороги, созданные после разблокирования всех региональных коммуникаций Азербайджаном и Арменией, будут находиться под юрисдикцией той страны, по которой они проходят. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает «Спутник Азербайджан».

В рамках рабочей группы состоялись восемь встреч с премьерами Азербайджана и Армении, добавил Оверчук, на местах работали эксперты-дорожники, представители «Автодора» и «Росдормаша», которые обследовали состояние дорог.

Сегодня мы имеем отличное представление о реальном состоянии дорог. Опираясь на эти данные, как нам кажется, мы сможем найти конкретные решения. Они основываются на том, что дороги будут под юрисдикцией той стороны, по территории которой они проходят, — сказал российский премьер.

Оверчук заявил, что хотел бы обсудить, с чего следует начинать автомобильное разблокирование, а затем уже решать, как «двигаться дальше».

Пашинян со своей стороны высоко оценил работу трёхсторонней комиссии и выразил надежду, что стороны смогут найти конкретные решения. По его словам, Армения заинтересована и привержена к заявлениям от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, которые касаются разблокирования транспортных и экономических связей.

Премьер Армении также отметил, что Ереван готов пойти на конкретные решения при условии, что получит автомобильные и железные дороги на территории Азербайджана, а Азербайджан — железнодорожные и автомобильные коммуникации по территории Армении. В частности, речь идёт о дорогах, связывающих Азербайджан с Нахичеванской республикой. По словам премьера, существовавшие в советское время автомобильные и железные дороги должны быть восстановлены.

Ранее российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване, что результаты работы и конкретные решения трёхсторонней рабочей группы уже видны. Он отметил, что они касаются в том числе разблокировки коммуникаций в регионе, а также оценки состояния дорог.