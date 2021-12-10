Баку и Ереван обвинили друг друга в перестрелках на границе

Минобороны Армении и Азербайджана сообщили об обстрелах на границе. В ведомствах обвинили друг друга в случившемся, переложив ответственность за напряжённость в регионе на противоположную сторону. Об этом сообщается на официальных сайтах Минобороны.

Баку заявил, что ВС Армении около полудня обстреляли позиции азербайджанских войск в Кельбаджарском районе. Как сообщили в ведомстве, огонь был подавлен ответными мерами, а оперативная обстановка на настоящий момент контролируется азербайджанской стороной.

10 декабря с 12:00 противник попытался держать под обстрелом позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные на территории Кельбаджарского района. В результате ответных мер, принятых подразделениями Азербайджанской армии в кратчайшие сроки, противник был подавлен, провокационные действия были пресечены, — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В Ереване в ответ отметили, что силы противника атаковали армянские позиции на восточном направлении границы. По данным армянского оборонного ведомства, Азербайджан понёс потери в живой силе.

10 декабря около 12:00 подразделения ВС Азербайджана атаковали армянские позиции на восточном направлении армяно-азербайджанской границы. В результате ответных действий армянской стороны противник, понеся потери в живой силе, был отброшен на исходные позиции, — отмечается в заявлении Минобороны Армении.

Ереван также добавил, что перестрелка продолжается. В Баку информацию о жертвах не подтвердили.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего ВС республики на границе с Арменией. Уточняется, что в результате соответствующих мер, принятых армией Азербайджана, противоположную сторону удалось заставить прекратить провокацию. Тем не менее в ведомстве подчеркнули, что вина за гибель военнослужащего лежит на Армении.

Позже Минобороны Армении заявило о ранении солдата одной из воинских частей на юго-восточном участке границы. Как отмечается, раненый на настоящий момент находится в крайне тяжёлом состоянии. Позже армянское оборонное ведомство обвинило азербайджанские ВС в обстреле позиций на восточном участке границы. Как сообщается, обстрел вёлся из стрелкового оружия разного калибра и был подавлен ответными действиями.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.