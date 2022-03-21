Баку и Ереван обсудили с Москвой заключение мирного соглашения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян (слева направо)

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонных разговорах со своими азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и армянским коллегой Араратом Мирзояном обсудил проблематику заключения мирного договора между Баку и Ереваном, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Как говорится в сообщении, проведена «сверка часов» по дальнейшей работе шестисторонней консультативной региональной платформы «3+3».

Министры рассмотрели ход реализации ключевых положений трёхсторонних договорённостей на высшем уровне от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также проблематику заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией, — говорится в сообщении.

Также был затронут вопрос скорейшего запуска процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и начало деятельности по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе.

Стороны также обсудили вопрос проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва приветствует готовность Армении и Азербайджана приступить к разработке мирного договора. По её словам, Россия готова оказывать содействие переговорному процессу по данному вопросу. Также представитель ведомства выразила обеспокоенность в связи с нарастанием напряжённости на армяно-азербайджанской границе. Она вновь подтвердила, что российские миротворцы принимают меры для обеспечения стабильности в регионе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.