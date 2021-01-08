Баку и Ереван обсудили обмен пленными

https://static.news.ru/photo/f02c74b6-536d-11eb-bece-fa163e074e61_660.jpg Фото: Goktay Koraltan/Global Look Press

Глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Армен Абазян провёл вторую за последние дни встречу с руководителем Службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиевым. Они обсуждали вопросы обмена пленными.

Встреча прошла несколько дней назад в нейтральной зоне близ села Ерасх Араратской области, а также сегодня у населённых пунктов Воротан и Шурнух Горисского района Сюникской области Армении. Обсуждались вопросы, связанные с обменом пленными и поиском без вести пропавших, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-центра СНБ Армении.

Кроме того, в СНБ опровергли утверждения ряда Telegram-каналов, что в повестку подобных встреч могут быть включены пограничные и территориальные вопросы.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Алиев поручил построить международный аэропорт в Физули. Также азербайджанский лидер заявил о намерении преобразить разрушенную территорию Нагорного Карабаха и превратить её в «настоящий рай». Политик 3 января подписал указ о создании фонда возрождения Карабаха, предусматривающий финансирование мероприятий по «восстановлению освобождённых территорий».