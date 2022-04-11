Баку и Ереван обсудили делимитацию границы и подготовку мирного соглашения

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном подготовку будущего мирного договора между Баку и Ереваном, сообщается на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства. Также стороны обсудили организацию совместной пограничной комиссии и гуманитарные вопросы.

Министры обменялись мнениями о работе по подготовке будущего мирного договора, организации совместной пограничной комиссии и по гуманитарным вопросам в продолжение договорённостей лидеров двух стран, — говорится в заявлении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян поручили своим министрам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам. Поручения даны после трёхсторонней встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Также стороны приняли решение создать комиссию, которой предстоит заниматься делимитацией границы. В её функции также войдут вопросы безопасности и стабильности на общих рубежах двух стран.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.