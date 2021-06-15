Баку и Анкара станут действовать совместно при угрозе со стороны

https://static.news.ru/photo/f19cb200-ce7b-11eb-a534-96000091f725_660.jpg Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: ru.president.az

Азербайджан и Турция станут действовать совместно в случае возникновения угрозы со стороны третьего государства. Об этом говорится в Шушинской декларации, которую президенты стран Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали во вторник, 16 июня, передаёт РИА Новости.

Также в документе уточняется, что государства продолжат прилагать совместные усилия для модернизации своих вооружённых сил.

Анкара в то же время объявила о намерении открыть в Шуше своё консульство в кратчайшие сроки. Турция дала обещание сделать всё возможное, чтобы Карабах и Азербайджан больше не сталкивались с трагедией оккупации. Кроме того, в документе говорится, что страны поддерживают открытие архивов и расследование историками событий 1915 года.

Также государства договорились делиться технологиями в сфере воздушной, космической и морской индустрии, поощрять выполнение совместных проектов с целью развития технологий оборонной промышленности и осуществлять взаимную координацию деятельности по региональным и международным стратегическим вопросам, представляющим общий интерес.

Декларация определила дорожную карту двусторонних отношений на много лет вперёд. В соглашении подчёркивается, что Баку и Анкара должны прилагать совместные усилия для разрешения вопросов региональной и глобальной безопасности.

Помимо этого, стороны договорились об укреплении экономических и транспортных связей, а также об оказании помощи в укреплении отношений между различными региональными игроками. В декларации особо отмечается, что открытие Зангезурского коридора между Турцией и Азербайджаном и железнодорожная линия Нахичевань — Карс стимулируют развитие отношений.

Ранее стало известно, что Анкара сделает всё от неё зависящее для нормализации отношений с Арменией. Об этом заявил президент Турции.