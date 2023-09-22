Байрамов начал встречу с Лавровым в ООН с извинений за гибель миротворцев

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и России Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова в ООН началась с извинений азербайджанской стороны за гибель российских миротворцев в Карабахе, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат опубликовала фото со встречи представителей делегаций двух стран в своем Telegram-канале.

Встреча Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана в ООН началась со слов извинений официального Баку в связи с гибелью российских миротворцев, — написала Захарова.

21 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным принес извинения и выразил соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе. В тот же день Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что 20 сентября в Карабахе погибли шесть российских миротворцев, в частности, пять скончались в результате обстрела автомобиля азербайджанскими военными, которые по ошибке приняли россиян за армянские незаконные формирования, еще один военнослужащий погиб и один был ранен при обстреле автомобиля КамАЗ неустановленными членами армянских формирований.