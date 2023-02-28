Байрамов: Армения устраивает препоны на пути подписания мирного договора

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Переговоры Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил о неконструктивной политике с армянской стороной, в частности по вопросам мирного договора. Он указал, что Баку нацелен на реальный результат и пользуется всеми возможностями, чтобы не застопорить этот процесс. По его словам, Баку наблюдал постоянные препоны для подписания мирного соглашения с Ереваном, в том числе и «абсурдность некоторых заявлений». Было также зафиксировано грубое и многократное нарушение Арменией трехсторонних соглашений, подчеркнул он.

Сегодня мы обсуждали вопрос реализации трехсторонних соглашений (Азербайджан, Армения, Россия. — NEWS.ru) по разным направлениям. Позиция Азербайджана абсолютна последовательна и ясна. Несмотря на все сложности, мы остаемся привержены мирной повестке на основе 5 принципов, — сказал Байрамов.

По словам азербайджанского министра, Баку и Ереван занимаются онлайн-дипломатией, что не способно привести к положительным результатам.

Попросту происходит пересылка комментариев по проекту мирного соглашения. <...> Чем раньше армянская сторона изменит свой подход и вернется за стол переговоров, тем полезнее это будет для процесса, — подчеркнул глава МИД Азербайджана.

Министр также отметил непоследовательность армянской стороны в ситуации вокруг Лачинской дороги. По его словам, Армения вводит в заблуждение мировое сообщество, создает ненужный ажиотаж вокруг этой ситуации, отказываясь от диалога.

Байрамов подчеркнул, что Баку будет продолжать поиск взаимоприемлемых решений для нормализации отношений с Ереваном.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил надежду, что 2023 год станет годом прорыва в нормализации отношений между Ереваном и Баку. Глава государства высоко оценил роль Москвы и лично Лаврова в деле урегулирования межгосударственных отношений двух стран и назвал принятые ранее документы в Праге и Сочи фундаментом для выхода на мирный договор и взаимное признание территориальной целостности и суверенитета.