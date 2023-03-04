Байдену удалили раковую опухоль на коже

Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global look Press

Джо Байден

Президенту США Джо Байдену в середине февраля удалили базальноклеточную карциному, следует из заключения его лечащего врача Кевина О’Коннора, которое было опубликовано на сайте Белого дома. Отмечается, что образец кожи был отправлен на биопсию, которая подтвердила раковое поражение. По словам врача, вся раковая ткань была удалена, а дальнейшее лечение Байдену не требуется.

Образец кожи был отправлен на биопсию. Как и ожидалось, биопсия подтвердила, что небольшое поражение кожи представляло собой базальноклеточную карциному. Вся раковая ткань была успешно удалена. Дальнейшего лечения не требуется, — сказано в документе.

О’Коннор отметил, что базальноклеточная карцинома, как правило, не метастазирует, но может значительно увеличиться в размерах и осложнить хирургическое удаление.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон ранее заявил, что Байден постепенно утрачивает способность говорить. Он добавил, что американским журналистам запрещают освещать эту тему. По его словам, за последние годы состояние президента ухудшилось. В качестве доказательства телеведущий привел в пример неоднократные ошибки, которые допускал Байден в ходе своих выступлений.