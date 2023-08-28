Байдену грозит импичмент из-за коррупции. Это конец его президентства? Американист рассказал, какая из партий повлияет на расследование

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти допустил, что в скором времени может начаться процедура по импичменту американского президента Джо Байдена. Почему не все члены этой партии поддержали его инициативу, какие новые подробности появились о семье главы Штатов, как расследование повлияет на президентские выборы 2024 года — в материале NEWS.ru.

Что известно об импичменте Байдена

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил о необходимости начать расследование по делу об импичменте американского президента в связи с обвинениями Байдена в коррупционных преступлениях. Процедура может начаться уже в сентябре, когда Конгресс США вернется с летних каникул.

«Если оценивать информацию, которую мы смогли собрать на данный момент, процедура импичмента являлась бы закономерным шагом», — сказал политик.

Маккарти отметил, что у него пока нет точных доказательств возможных нарушений закона со стороны Байдена, так как президент, предположительно, скрывает необходимую информацию. По мнению спикера, запуск расследования по импичменту даст Конгрессу правовые полномочия, которые нужны, чтобы получить доступ к необходимым сведениям о преступлениях президента, включая выписки с банковских счетов и кредитных карт.

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден

Американист Дмитрий Дробницкий отметил в разговоре с NEWS.ru, что формально республиканцы могут запустить расследование по импичменту, лишь пообещав найти доказательства вины президента в ходе следствия.

«Как только начнется расследование Конгресса, соответствующий комитет получит право на выдачу ордеров и предписаний на получение информации, которая в ином случае была бы недоступна», — пояснил эксперт.

В чем подозревают Байдена

Республиканцы подозревают, что во время работы на посту вице-президента Байден пользовался своим политическим влиянием, чтобы помогать сыну Хантеру в бизнесе и получать многомиллионные выплаты за курирование интересов иностранных компаний.

Однако последние несколько месяцев Маккарти выступал против импичмента и говорил, что в процедуре нет смысла из-за нехватки доказательств. Нельзя было точно сказать, нарушал ли президент закон и пользовался ли служебным положением для личных целей.

Эксперты американского журнала Time считают, что Маккарти мог поменять мнение, потому что появилась новая информация в деле Байдена, которая, вероятно, подтвердится с помощью расследования. Как написало издание, осведомители из Налогового управления США обнародовали данные, согласно которым Министерство юстиции препятствовало федеральному расследованию Хантера по делу о неуплате налогов.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press Джо Байден и Хантер Байден

Ранее американский сенатор Чак Грассли опубликовал внутренний документ Федерального бюро расследований (ФБР). В нем говорилось о коррупционной схеме украинской энергетической компании Burisma, в которой мог участвовать американский президент.

Что об импичменте Байдена говорят демократы

Демократы утверждают, что процедура импичмента в отношении американского президента нужна республиканцам не для сбора информации, а для того, чтобы отвлечь внимание общественности от обвинений, выдвинутых против кандидата в президенты США Дональда Трампа.

«Я предполагаю, что Дональд Трамп, предполагаемый лидер на выдвижение от Республиканской партии, не хочет быть единственным кандидатом, которому объявлен импичмент в президентской избирательной кампании. Поэтому они хотят добавить импичмент к резюме Джо Байдена», — заявил член палаты представителей, демократ Джейми Раскин.

Что об импичменте Байдена сказал Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства — мошенник и взяточник. По его мнению, для того, чтобы это доказать, долгое расследование не понадобится.

Трамп напомнил, что демократы дважды объявляли ему импичмент и несколько раз привлекали его к ответственности. Как добавил бывший президент, республиканцы должны отомстить и сместить Байдена.

«Либо объявите импичмент этому лодырю, либо каньте в небытие. Они сделали это с нами!» — написал экс-президент в социальной сети Truth Social.

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press Дональд Трамп

Поддерживают ли импичмент другие республиканцы

Несмотря на призывы Трампа, не все республиканцы поддерживают идею об импичменте Байдена. Член палаты представителей от Республиканской партии Дон Бэкон заявил, что по-прежнему не хватает доказательств, которые подтвердят преступления и правонарушения президента. По мнению других конгрессменов, в перспективе процедура импичмента не приведет к нужным результатам, а лишь внесет разлад в их ряды.

«Среди республиканцев нет единства, есть ли смысл объявлять такое Байдену. У них сейчас есть много других кандидатов, которым они собирались объявлять импичмент. Это и директор ФБР Кристофер Рэй, и глава Минюста Кристофер Рэй», — отметил в разговоре с NEWS.ru американист Дмитрий Дробницкий.

У республиканцев есть незначительное численное преимущество в палате представителей (222 республиканца к 212 демократам), поэтому даже несколько альтернативно настроенных членов партии могут сорвать планы по началу импичмента Байдена. При худшем для президента сценарии отстранение от должности должен будет одобрить Сенат, который контролируется демократами.

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press Американист рассказал, как возможный импичмент повлияет на выборы президента США

Повлияет ли импичмент на выборы 2024 года в США

Американист Дмитрий Дробницкий предположил, что объявления об импичменте — это лишь пиар. По его мнению, если процедуру запустят республиканцы, они смогут получить доказательства вины американского президента, однако, вероятно, это не повлияет на исход выборов в 2024 году.

«Если Демократическая партия упрется и они будут давить, что Байден должен получить второй срок, то никакие доказательства этому не помешают», — говорит эксперт.

Дробницкий считает, что исход борьбы в 2024 году будет решаться не на избирательных участках. Как добавил эксперт, начиная с 2020 года выборы в США — не более чем предмет аппаратной борьбы, и голоса граждан никак не влияют на ситуацию.

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