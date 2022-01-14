Байдена разочаровало решение Верховного суда об обязательных прививках

Президент США Джо Бадйен заявил, что был разочарован решением Верховного суда, который заблокировал его указ об обязательной вакцинации от коронавируса. Распоряжение касалось сотрудников крупных компаний, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Я разочарован, что Верховный суд выбрал заблокировать спасающее жизнь, разумное требование для руководства крупного бизнеса, — приводятся в сообщении слова американского лидера.

Сам же Байден уверяет, что такой указ возник благодаря научным исследованиям. Он отметил, что при создании соответствующего документа были учтены мировое законодательство, а также рекомендации медиков.

В ноябре 2021 года Верховный суд частично заблокировал указ президента США Джо Байдена, который обязывал сотрудников крупных частных компаний вакцинироваться или же регулярно проходить тестирование на коронавирус. При этом инстанция сохранила требование об обязательной вакцинации работников здравоохранительных учреждений.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов заявил, что люди, которые не сделали прививки от коронавируса, служат «плацдармом» для появления его новых штаммов. Смертоносная инфекция имеет высокий потенциал для эволюции в обществе с большим числом невакцинированных, отметил профессор.