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Американский сенатор-республиканец Тед Круз призвал президента США Джо Байдена прислушаться к мнению верхней палаты конгресса по поводу «Северного потока — 2». Большинство сенаторов, хотя и недостаточное, поддержало законопроект о немедленном ужесточении санкций против газопровода, отметил он в Twitter.

Инициатива Круза набрала 55 голосов из необходимых 60, против голосовали 43 сенатора.

Несмотря на яростное лоббирование со стороны Белого дома, значительное двухпартийное большинство сенаторов вновь проголосовало за немедленные санкции против трубопровода Путина, — написал Круз.

Он назвал «катастрофическим» решение Байдена «предоставить России освобождение от предписанных конгрессом санкций».

Ранее стало известно, что Джо Байден мог намеренно блокировать санкции по «Северному потоку — 2». Чтобы скрыть его «работу на Кремль», были запущены переговоры с Россией по гарантиям безопасности, заявил заместитель главреда издания «Страна.ua» Максим Минин.

Украинский журналист предположил, что переговоры нужны были для отвода глаз, чтобы отвлечь от факта содействия Байдена открытию газопровода.