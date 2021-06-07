Байдена призвали поговорить с Зеленским перед встречей с Путиным

https://static.news.ru/photo/1c7d49de-c6c6-11eb-ac8f-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Olivier Douliery/Consolidated/GLOBAL LOOK PRESS

Главе Белого дома Джо Байдену стоит поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне встречи с лидером России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук, пишет РИА Новости.

Он уверен, что во время встречи лидеров государств будет подниматься тема Украины, поэтому о происходящем в стране советует осведомиться у её президента.

И конечно, информация, данная Зеленским Байдену, могла бы быть очень полезной в разговоре президента США с Путиным, — заявил Кравчук.

Глава делегации также подчеркнул, что разговор лидеров Украины и США мог бы пройти по телефону.

Ранее стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, запланированная на 16 июня, может состояться не в отеле, а на одной из вилл в Женеве.

По словам Путина, на встрече с Байденом стороны поговорят о стратегической стабильности, разоружении и не только. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров глав двух государств, скорее всего, будет затронута тема Украины.