Байдена предупредили об украинской «ловушке» Бывший главный аналитик ЦРУ предупредил Байдена о последствиях украинского кризиса

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Джо Байден

Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что президент США Джо Байден рискует попасть в украинскую ловушку, которая может пошатнуть авторитет Вашингтона на международной арене. В статье для Responsible Statecraft он перечислил три фактора, которые определяют перспективы конфликта на Украине.

Во-первых, Биб считает, что ВСУ находятся на грани поражения под Артемовском, что ставит под сомнение продолжение украинской кампании.

Во-вторых, в последнее время общественное мнение американцев о кризисе разделилось, а республиканцы ставят под сомнение военные цели США и степень поддержки Украины. В-третьих, Биб считает, что Китай может выступить в качестве посредника в конфликте на Украине, что пошатнет авторитет США на международной арене.

Бывший аналитик заявил, что избежать «ловушки» Байден сможет, ускорив переговоры с Россией.

Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказал мнение, что Байден опасается вероятного успеха Киева в ходе конфликта, что может спровоцировать более жесткий ответ Москвы. Он отметил, что глава Белого дома хочет продолжать поддерживать Киев, но параллельно желает, чтобы эта поддержка не была «слишком эффективной».