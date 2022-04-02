Байдена обвинили в умышленном нанесении вреда американцам

Президент Соединённых Штатов Джо Байден намеренно разжигает конфликт на Украине, чтобы отвлечь внимание общественности от энергетических реформ внутри страны, заявил в эфире Fox News телеведущий Такер Карлсон.

По мнению журналиста, команда американского главы государства проводит реформу перехода от потребления топливных ископаемых к производству энергии на основе возобновляемых источников. Карлсон считает, что ради оправдания радикализма политики Байден специально смещает фокус внимания простых американцев с внутренней политики на внешнюю.

Почему операция в далёкой восточноевропейской стране вдруг стала самым крупным событием, которое когда-либо происходило в нашей стране, в Америке? Это немного странно, особенно учитывая всё, что у нас сейчас происходит в США, — задаётся вопросом телеведущий.

Карлсон добавил, что Байден, «помогая» украинской армии в поставках вооружения, вводя антироссийские санкции и обвиняя Кремль в росте цен на американский бензин, на самом деле вредит простым американцам.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками на митинге в Мичигане заявил , что администрация президента Джо Байдена довела США до худших времён. Он подчеркнул, что действующий глава Белого дома не понимает, что происходит.

Трамп также отметил, что в жизни у американцев наступил «самый опасный период», при котором их президент не понимает, что происходит, что он говорит и где находится. При этом он подчеркнул, что при нём страна достигла энергетической независимости«, при которой бензин стоил $1,8 за галлон.