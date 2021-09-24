Байдена обвинили в неуплате налогов

Представители Республиканской партии США обвинили президента американского лидера Джо Байдена в уклонении от уплаты налогов на $500 тысяч, сообщает New York Post. Отмечается, что американский лидер, представляющий демократов, задолжал в рамках программы здравоохранения Medicare ещё до вступления в новую должность.

Как отметил член Палаты представителей США Джим Бэнкс, согласно отчёту Исследовательской службы Конгресса, Байден неправомерно использовал S-корпорации с целью неуплаты налогов с гонораров за выступления и продажу книг в 2017-2018 годах.

Таким образом, Байден провёл около 13 миллионов долларов. Однако в качестве доходов было задекларировано менее 800 тысяч. Более того, указывается, что автоматической проверке подлежат налоговые декларации только за тот период, когда он находится в должности.

Ранее читатели Fox News отреагировали на дипломатический кризис, разразившийся между Францией и США после объявления о создании нового оборонного партнёрства AUKUS. Вину за испорченные отношения между Вашингтоном и Парижем некоторые читатели в комментариях возложили на президента США Джо Байдена.