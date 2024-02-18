«Байдена контролируют фашисты»: Трамп заявил об опасности для демократии Трамп обвинил Байдена в коррупции и развале страны

Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший глава США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Мичигане, назвал своего соперника — действующего руководителя Белого дома Джо Байдена коррумпированным человеком и ужасным президентом. Миллиардер подчеркнул, что лидера нации контролируют фашисты, и все они являются угрозой для государства.

Джо Байден и контролирующие его фашисты представляют собой угрозу демократии, — отметил Трамп.

Он добавил, что США из-за ситуации на южной границе и наплыва мигрантов превратились в страну третьего мира. Миллиардер также оценил мыслительные способности Байдена, назвав его человеком с очень низким уровнем интеллекта.

Я готов поспорить, что среди всех президентов, а у нас их было много, Джо Байден является президентом с самым низким коэффициентом интеллекта за все время, — высказался Трамп.

Он выразил мнение, что Байден некомпетентен для своей должности, к тому же, президент не может «самостоятельно найти сцену во время публичных выступлений». Резюмируя свое выступление, Трамп предупредил, что страна разваливается и стала посмешищем для всего мира.

Накануне суд Нью-Йорка приговорил Трампа к штрафу в размере $355 млн по делу о мошенничестве. Миллиардер свою вину не признал и обвинил Джо Байдена и Минюст США в преследовании.