Байден знал, чем антироссийские санкции обернутся для США Байден признался, что предвидел рост цен на топливо в США из-за антироссийских санкций

Фото: The White House / соцсети

Вашингтон и Брюссель предполагали, что антироссийские санкции, введённые из-за спецоперации на Украине, будут иметь последствия для энергетического рынка США и Европы. Об этом сообщил президент Джо Байден в обращении к нации. Он отметил, что его администрация, тем не менее, не могла «закрыть глаза» на действия России, хотя это бы помогло избежать рекордного подорожания топлива.

Россия — один из крупнейших в мире производителей нефти. Мы перекрыли поставки нефти в США, и наши партнёры в Европе сделали то же самое, зная, что столкнемся с повышением цен на бензин, — пояснил Байден.

Он отметил, что игнорирование действий Москвы «было бы неправильным шагом». При этом он оправдался, что в некоторых странах топливо подорожало сильнее, чем в США, где ценник в среднем вырос на два доллара.

В США инфляция в мая разогналась до 8,6% — максимального показателя с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон.

Конгрессмен от штата Техас Лэнс Гуден заявил, что рекордные цены на бензин и высокая инфляция в США «утопят» президента Джо Байдена до промежуточных выборов в Конгресс США. В Белом доме при этом до последнего отказывались признавать свою вину в кризисе.