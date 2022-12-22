Байден: Зеленский открыт к диалогу о мире Президент США Байден: Зеленский открыт к поиску диалога о мире с Россией

Фото: Oliver Contreras / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский готов к поиску «справедливого мира» с Россией, заявил американский лидер Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой, передает РИА Новости. Глава Белого дома добавил, что Россия не намерена прекращать эту войну. По словам Байдена, Вашингтон готов гарантировать дальнейшую поддержку Киеву, чтобы у страны были средства для защиты.

Президент Зеленский, вы дали четко понять, что открыты к достижению... позвольте мне перефразировать. Вы открыты к достижению мира, справедливого мира, — сказал Байден.

На этих словах Зеленский кивнул утвердительно.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Белого дома Джо Байденом ранее вручил своему коллеге медаль от бойца ВСУ, командира батареи HIMARS. Украинский лидер добавил, что военнослужащий ВСУ назвал американского президента «достойным этой награды не менее, чем он сам». В ответ Байден поблагодарил Зеленского и спросил, есть ли контакты этого бойца, чтобы лично его поблагодарить.

Сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший в Twitter назвал украинского лидера Владимира Зеленского неблагодарной королевой международной помощи. Таким образом Трамп-младший отреагировал на мнение обозревателя Fox News Байрона Йорка, который предположил, что Зеленский в ходе своего визита в США снова назовет помощь от Вашингтона Украине недостаточной.