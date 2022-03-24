Байден заявил об угрозе продовольственного кризиса из-за событий на Украине

Нынешние геополитические события приведут к нехватке продовольствия в мире, заявил на пресс-конференции по итогам саммита G7 президент США Джо Байден, сообщили РИА Новости. США и Евросоюз, по его словам, работают над смягчением этой проблемы. При этом он признал, что накладываемые на Россию санкции бьют по всему мировому сообществу и могут усугубить продовольственную ситуацию.

Мы говорили о дефиците продовольствия, и это реально. Цену санкций платит не только Россия, но и множество других стран, включая европейские, — заявил американский лидер.

Вопрос продовольствия стал одной из темой саммита «Большой семёрки». Выступая на пресс-конференции, Байден назвал Украину и Россию «хлебницей Европы».

На Украину приходится 10% мировых поставок пшеницы и 15% рынка кукурузы, а Россия является крупнейшим экспортёром зерна и подсолнечника, а 40% поставок пшеницы из Черноморского региона направлено на страны Ближнего Востока и Африку, где цены на продовольствие уже значительно выросли.

Ранее с подобным заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что мир стоит на пороге небывалого продовольственного кризиса, отметив, что этот кризис особо ударит по странам Африки, Магриба и Ближнего Востока.