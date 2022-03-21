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Байден заявил об отсутствии у США биологического оружия в Европе

02:02, 22 марта 2022
Байден заявил об отсутствии у США биологического оружия в Европе Джо Байден Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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США не имеют в Европе ни биологического, ни химического оружия, заявил хозяин Белого дома Джо Байден. Президент США отметил, что подобных средств нет и у Киева, сообщает РИА Новости.

Это просто неправда, я гарантирую, — подчеркнул Байден.

На встрече с представителями бизнеса он указал на то, что Москва не случайно обвиняет Вашингтон и Киев во владении таким оружием.

Это явный признак, что он (президент РФ Владимир Путин — NEWS.ru) рассматривает использование обоих этих видов, — добавил хозяин Белого дома.

Ранее стало известно, что Украина может являться крупнейшим проектом Пентагона по созданию биологических лабораторий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, такие объекты функционируют во многих уголках планеты, в том числе в странах бывшего СССР.

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