Байден заявил о своём отношении к россиянам

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Польше заявил, что россияне не враги США. Трансляцию телеканал NBC NEWS. Ранее Байден назвал президента России Владимира Путина «мясником».

Я всегда говорил прямо и честно вам, людям России. Позвольте мне сказать это, если вы можете слушать: вы, люди России, нам не враги, — сказал Байден на пресс-конференции.

Также Байден полагает, что Россия не меняла каким-либо образом свою стратегию при проведении специальной военной операции на Украине.

Также Байден снова недипломатично высказался о российском президенте Владимире Путине, передаёт CNN. В ходе посещения лагеря украинских беженцев в Польше он перед журналистами назвал Владимира Путина «мясником».

Это не первое некорректное высказывание Байдена. 25 марта президент Соединённых Штатов заявил, что считает российского коллегу Владимира Путина «военным преступником». Он предположил, что его личное мнение не будет отличаться от формальной юридической оценки.

Ранее президент США в рамках ежегодного обеда «друзей Ирландии» заявил, что его коллега, российский президент Владимир Путин — «чистый бандит» и «смертоносный диктатор».