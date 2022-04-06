Байден заявил о подписании нового пакета оборонной помощи Украине

Президент США Джо Байден объявил о подписании нового пакета оборонной помощи Украине. В рамках данного соглашения украинская сторона получит противотанковые комплексы Javelin, пишет РИА Новости. Американский лидер уточнил, что Соединённые Штаты продолжают отправлять передовое вооружение и боеприпасы Киеву каждый день.

Сегодня я подписал ещё один пакет помощи, он предполагает отправку Украине ракет Javelin, способных поражать танки и бронированную технику, — заявил Байден.

Ранее государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен дал обещание Киеву поставлять «по 10 противотанковых систем на каждый российский танк». Он также отметил, что в прошлом месяце Вашингтон оказал военную помощь Украине в объёме $1,6 млрд, в общей же сложности за время пребывания президента США Джо Байдена в Белом доме Америка направила в виде вооружений $2,3 млрд Украине.

Ранее госсекретарь США заявил, что Вашингтон формирует новый пакет военной помощи Украине на $100 млн. Дипломат отметил, что в него войдут в том числе противотанковые системы. Именно в таких системах Киев испытывает нужду, подчеркнул Блинкен, рассказывая об исполнении возложенных на него президентом США полномочий по выделению Украине военной помощи. Госсекретарь добавил, что средства на это направят немедленно.

США за последние десятилетия превратили Украину в оружие против России. Именно для этого Вашингтон «оголтело милитаризирует» Киев, заявил научный сотрудник-докторант Института познания Плимутского университета Ти-Джей Коулз. Автор публикации отметил, что именно на Белом доме лежит вина за то, что происходит на Украине сейчас. Поставки большого количества оружия Киеву являются для Вашингтона способом реализовать параноидальное стремление к «доминированию в полном спектре», как говорят в Пентагоне.