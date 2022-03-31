Байден заявил о переходе на экстренный режим производства

Американский лидер Джо Байден заявил о переходе на чрезвычайный режим производства, пишет РИА Новости. Для этого президент США обязался подписать директиву, согласно которой в стране задействуют закон о переходе на оборонный режим производства. Байден намерен обезопасить цепи поставок критических материалов, используемых при создании аккумуляторов и батарей.

Сегодня я подписываю директиву для укрепления нашей экономики чистой энергетики. Я намерен задействовать закон об оборонном производстве для того, чтобы обезопасить американские цепи поставок критических материалов, которые используются для батарей электромобилей и накопления возобновляемой энергии, — сказал он.

Президент пояснил, что в данном случае речь идёт о добыче лития, графита и никеля. Байден заявил, что это в том числе позволит США расстаться с «зависимостью от Китая и других стран» в промышленной сфере.

Ранее сообщалось, что к полномочиям по данному закону в своё время пришлось прибегнуть 33-му президенту США Гарри Трумэну (годы президентства 1945-1953) во время Корейской войны для обеспечения производства стали.

Также президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов один миллион баррелей нефти в течение шести месяцев из-за дефицита на внутреннем рынке. По его словам, всего будет выделено 180 миллионов баррелей. Американский лидер выразил надежду на то, что страна сможет нарастить внутреннюю нефтедобычу до конца текущего года.