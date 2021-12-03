Байден заявил о мерах, затрудняющих действия России в отношении Украины

Президент США Джо Байден на выступлении в Белом доме рассказал, что готовит комплекс инициатив, касающихся Украины и России. По его словам, он поддерживает регулярные контакты с Киевом и союзниками в Европе. В частности, американский лидер пообещал затруднить президенту России Владимиру Путину возможность некоторых действий в отношении Украины, передаёт ТАСС.

Я постоянно поддерживаю контакт с нашими союзниками в Европе, с украинцами <...>. Что я делаю — так это составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим и значимым набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для [президента России Владимира] Путина очень, очень трудным то, что он, как опасаются люди, может сделать. Но это сейчас прорабатывается, — рассказал Байден.

Ожидается, что ситуация на Украине станет одной из тем обсуждения в ходе предстоящих переговоров президентов России и США. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина с Байденом будут проходить в формате видеоконференции. Одна из возможных дат встречи — 7 декабря.

Западные СМИ и официальные лица Украины ранее неоднократно заявляли о стягивании войск РФ к границе и подготовке к вторжению на территорию Украины. В России эту информацию отрицают.

Как рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, Россия не ведёт подготовку к наступательной операции в Донбассе. При этом, по его словам, РФ будет делать всё, чтобы военный сценарий Киева не состоялся.