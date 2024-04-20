Байден заявил, что в США произведены первые 90 кг обогащенного урана

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Джо Байден

Выступая в пятницу с предвыборной агитационной речью в Вашингтоне, президент США Джо Байден заявил, что в его стране произведены первые 90 кг обогащенного урана. Как сообщила пресс-служба Белого дома, до конца 2024 года может быть обогащено около тонны топлива для американских атомных реакторов.

Как уточнил Байден, работы по обогащению урана произвел завод на юге штата Огайо. Он подчеркнул, что такое случилось впервые. Если производство успешно продолжится, то полученного топлива хватит для обеспечения энергией 100 тысяч домов. Байден добавил, что США больше не могут рассчитывать на Россию как поставщика топлива для американских атомных электростанций. Поэтому в собственное производство Вашингтон вложит $3,4 млрд.

По итогам первого полугодия 2023 года США закупили у России 416 тонн урана на $696,5 млн, что стало максимальным значением с 2002 года. Стоимость поставок увеличилась в 2,5 раза, а доля России в американском урановом импорте выросла до 32%.Помимо России, США на 28% нарастили закупки урана у Великобритании, заплатив королевству $383,1 млн. Наибольший прирост поставок пришелся на Францию, которая ввезла на американский рынок урана на $319 млн против $1,9 млн в 2022 году. В пятерку крупнейших поставщиков также вошли Германия ($277 млн) и Канада ($247,5 млн).