Байден заявил, что с нетерпением ждёт встречи с Зеленским
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
19:34, 01 сентября 2021
Джо БайденФото: Stefani Reynolds/POOL/Global Look Press
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Американский президент Джо Байден сообщил, что с нетерпением ждёт встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Глава Белого дома считает, что он готов к этим переговорам. Зеленский с 31 августа находится в Вашингтоне с официальным визитом.
Жду не дождусь возможности пригласить президента Владимира Зеленского в Белый дом сегодня, — написал Байден.
Он отметил, что намерен подтвердить Киеву намерение американской стороны поддерживать «суверенитет, территориальную целостность и евро-атлантический вектор развития Украины».
Ранее сообщалось, что Байден проведёт переговоры с Зеленским, однако совместной пресс-конференции не будет. Это следует из расписания американского лидера, распространённого пресс-службой Белого дома. Как отмечается, следом за переговорами в расписании Байдена — еженедельный экономический брифинг.