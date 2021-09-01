Байден заявил, что с нетерпением ждёт встречи с Зеленским

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Американский президент Джо Байден сообщил, что с нетерпением ждёт встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Глава Белого дома считает, что он готов к этим переговорам. Зеленский с 31 августа находится в Вашингтоне с официальным визитом.

Жду не дождусь возможности пригласить президента Владимира Зеленского в Белый дом сегодня, — написал Байден.

Он отметил, что намерен подтвердить Киеву намерение американской стороны поддерживать «суверенитет, территориальную целостность и евро-атлантический вектор развития Украины».

Ранее сообщалось, что Байден проведёт переговоры с Зеленским, однако совместной пресс-конференции не будет. Это следует из расписания американского лидера, распространённого пресс-службой Белого дома. Как отмечается, следом за переговорами в расписании Байдена — еженедельный экономический брифинг.