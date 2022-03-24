Байден заявил, что Россию нужно заменить на Украину в объединении G20

Президент США Джо Байден заявил, что Россию нужно исключить из объединения стран G20 и заменить её на Украину. Президент Соединённых Штатов отметил, что данное решение зависит исключительно от самой организации «двадцатки», пишет РИА Новости.

Мой ответ: да. Это зависит от G20. Это сегодня обсуждалось. И я поднимал вопрос о том, какова вероятность осуществления этого, — ответил Байден на вопрос об исключении и замене России в числе стран «двадцатки».

Ранее политолог Сергей Михеев заявил, что Соединённые Штаты стремятся изолировать Россию от всех международных институтов, однако выгнать страну из G20, не заручившись согласием всех участников форума международного сотрудничества, у американцев не получится. По его словам, в G20 достаточно государств, которые могут не согласиться с таким предложением США.

Со схожей позицией выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: по его словам, США оказывают неприкрытое давление на все страны с целью противодействия России, однако ему поддаются далеко не все государства многостороннего формата.