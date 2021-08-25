Байден заявил, что России известны стоящие за кибератаками хакеры

Президент США Джо Байден заявил, что в Москве знают, кто стоит за громкими кибератаками с применением вирусов-вымогателей. На совещании по кибербезопасности хозяин Белого дома отметил, что в России также знают, где искать хакеров, сообщает РИА Новости.

У меня был саммит с [президентом РФ] Владимиром Путиным, и я дал понять, что мы ждём, что они привлекут их к ответу, потому что они [российские власти] знают, где они и кто они, — подчеркнул американский президент.

При этом в Москве многократно отрицали причастность к кибератакам вымогателей на крупные американские компании. Более того, Россия выражала готовность сотрудничать США в борьбе с хакерами.

Ранее стало известно, что госдеп США отказался раскрывать какую-либо информации о предположительно совершённой на ведомство кибератаке. По соображениям безопасности там оказались не в состоянии обсуждать характер или масштабы любых предполагаемых инцидентов кибербезопасности в настоящее время.