Байден заявил, что Путин «с самого начала» хотел развалить НАТО

Глава российского государства Владимир Путин пытается развалить Североатлантический альянс (НАТО), заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Брюсселе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, трансляция которой велась на сайте Белого дома в YouTube. Байден отметил, что такое намерение у президента России «было с самого начала» после его прихода к власти.

Что Владимир Путин пытается сделать с самого начала, так это развалить НАТО. И я говорю это ещё с тех самых дней, когда я был вице-президентом США (при президенте Бараке Обаме с 2009 по 2017 год. — NEWS.ru). Развалить НАТО. Ему предпочтительнее иметь дело с 30 независимыми странами, чем с 30 объединёнными, — сказал он.

Байден добавил, что его высказывание не шутка и он говорит об этом серьёзно.

На встрече G7 в Брюсселе Джо Байден заявил, что Россию нужно исключить из объединения стран G20 и заменить её на Украину. Президент Соединённых Штатов отметил, что данное решение зависит исключительно от самой организации «двадцатки», однако признал, что некоторые другие страны не согласны с этим.

Глава Белого дома также выступил с позицией, что Украина сама должна решать, идти ли ей на какие-то территориальные уступки в переговорах с Россией. При этом он уточнил, что не считает обязательным отказ Киева от части территорий и что Украине придётся пойти на такой шаг.