Байден заявил, что против России введены самые жёсткие в истории санкции

Против России действуют самые тяжёлые санкционные ограничения в мировой истории, заявил президент США Джо Байден. Он добавил, что скоро в отношении Москвы будут введены новые ограничения, пишет РИА Новости.

Введены самые тяжёлые карательные санкции в мировой истории. И последует ещё больше, — сказал американский лидер.

Ранее в Минфине США заявили, что действующие американские санкции против России распространяются на любые сделки с золотом, имеющие отношение к российскому Центробанку. Запрет касается сделок резидентов США с лицами из санкционных списков и распространяется на сделки с Банком России, Минфином РФ и Фондом национального благосостояния. При этом участников рынка золота призвали проявлять бдительность, поскольку лица, подпавшие под антироссийские санкции, используют различные меры для того, чтобы избежать их воздействия.

Экономист, доцент кафедры «Макроэкономика» Финансового университета при правительстве РФ Пётр Арефьев сообщил, что у США не получится заморозить золотые резервы России, поскольку все они находятся на территории РФ. Эксперт напомнил, что помимо России крупнейшими запасами золота обладает Китай и именно Пекин может считаться одним из ключевых претендентов на золотые активы России.