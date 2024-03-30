Байден заявил, что обсуждал с Путиным проблемы выброса метана в Арктике

Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Джо Байден

На встрече демократов, посвященной привлечению финансирования на грядущую предвыборную кампанию, президент США Джо Байден заявил, что сразу после своего избрания обсуждал в Женеве проблему выбросов метана в Арктике с президентом РФ Владимиром Путиным, следует из опубликованной Белым домом стенограммы. По его словам, он спросил у коллеги, что с этим планируется делать.

Я спросил: «Что вы собираетесь делать с метаном?» Я также сказал: «У вас восемь часовых поясов за полярным кругом, где происходят выбросы метана», — рассказал Байден.

Он отметил, что Путин был прекрасно осведомлен об этой ситуации, однако затруднился сказать, как собирается ее решать.

По мнению капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, война в Арктике вряд ли начнется, так как несет большое количество рисков. Горячей фазы с большой вероятностью удастся избежать, но российской стороне стоит ждать провокаций. Будет напряженность и Северный флот ждет много работы, допустил эксперт.

Военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев ранее отметил, что Россия давно готовится к схватке за Арктику. По его словам, формирование арктических войск, создание спецобмундирования и военной техники ведется с 2011 года.