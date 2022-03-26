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Байден заявил, что не призывал сменить власть в РФ

01:50, 28 марта 2022
Байден заявил, что не призывал сменить власть в РФ Джо Байден Фото: imago-images.de/Global Look Press
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Президент США Джо Байден заявил, что он не призывал сменить власть в России. На соответствующий вопрос журналистов он дал отрицательный ответ, сообщает РИА Новости.

Нет, — сказал хозяин Белого дома.

Ответ Байдена стал первым личным пояснением того, что он имел в виду в Варшаве, когда говорил о президенте РФ Владимире Путине, который якобы «не может оставаться у власти». До американского президента в течение суток комментарии давали десятки политиков и ведомств, которые также не увидели призывов в словах Байдена о Путине.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил: Североатлантический альянс не ставит свой целью смену власти в России. Данный вопрос не рассматривается даже в политике, выбранной НАТО по отношению к России, отметил он, комментируя выступление Байдена.

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