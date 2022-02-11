Байден заявил, что направит на гуманитарные цели средства Афганистана в США

Президент США Джо Байден намерен разделить $7 млрд афганского центробанка, замороженных в Федеральном резервном банке после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Об этом сообщила газета The New York Times.

Половина средств ($3,5 млрд) пойдёт на гуманитарные цели в Афганистане, вторая — на выплаты компенсаций семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года. В скором времени Байден санкционирует подготовку юридического обоснования этого решения.

В августе талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы объявили о полном контроле над Афганистаном.

Ранее бывший руководитель ЦБ в правительстве бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Аджмал Ахмади заявлял, что талибы имеют доступ не более чем к 0,1% финансовых госрезервов. Это обусловлено тем, что большую часть денежных запасов Афганистана заморозили Соединённые Штаты. По его словам, с приходом к власти радикалы должны взять под контроль потоки капитала, а также ограничить доступ к долларовым активам в стране. Эти меры, по его мнению, помогли бы избежать роста инфляции и обнищания населения.

По словам консультанта британского аналитического центра Overseas Development Institute Дэвида Мэнсфилда, последние 20 лет боевики получали доходы не только от торговли наркотиками, но и от налогов на легальные товары.