Байден заснул на пресс-конференции с премьером Израиля

Президент США Джо Байден заснул на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщает CNN.

Беннет прибыл в Соединённые Штаты на переговоры с американским лидером 26 августа.

Это новый этап в прекрасной истории дружбы между двумя нашими народами — США и еврейским демократическим государством Израиль. Мы должны оставаться сильными, — говорил Беннет в тот момент, пока Байден неподвижно сидел с закрытыми глазами.

Байден получил прозвище Sleepy Joe («Сонный Джо») из-за случаев, когда он терял нить разговора или визуально выглядел спящим на мероприятиях.

Ранее сообщалось, что американский президент оконфузился во время совещания по видеосвязи, когда один из помощников указал ему на «остаток завтрака» на подбородке. Глава государства обсуждал с губернаторами ситуацию с лесными пожарами в стране. При этом у него на подбородке было видно небольшое пятно. В какой-то момент Байдену передали записку. Он прочитал её, вытер подбородок левой рукой, посмотрел на пальцы, а затем поднёс их ко рту и ещё раз вытер. Журналисты отмечают, что после этого Байден «подорвал собственную попытку выйти из положения». Глава государства засуетился, взял карточку обратной стороной и продемонстрировал содержание записки.

А до этого Байден перепутал бывших президентов США Дональда Трампа и Барака Обаму. Это произошло в ходе выступления главы Белого дома в штате Пенсильвания. Политик заявил, что в 2009 году «тогдашний президент Трамп» поручил ему заняться выводом из кризиса автомобильной промышленности. Байден тут же поправился и заявил, что имел в виду Обаму. Произошедшее он назвал оговоркой по Фрейду.