Байден выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден во вторник, 15 февраля, выступит с заявлением о ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Там добавили, что США продолжают считать, что деэскалация конфликта и дипломатия — «лучший путь вперёд, однако Штаты готовы к любому сценарию». Выступление начнётся в 15:30 по вашингтонскому времени (23:30 мск).

Президент выступит с краткими комментариями, в которых представит актуальную информацию по России и Украине. Он подтвердит, что США по-прежнему открыты для дипломатии на высоком уровне и в тесной координации с нашими союзниками, — говорится в сообщении Белого дома.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном, в ходе которых российский дипломат отметил недопустимость агрессивной риторики. Во время беседы Лавров призвал Вашингтон и его союзников «к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принципе неделимости безопасности».

Также 15 февраля переговоры провели президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц. Главной темой встречи в Москве стала украинская проблематика.

Ранее издание Bild одним из первых сообщило о якобы готовящемся вторжении России на Украину. В декабре прошлого года немецкие журналисты предоставили потенциальные планы атаки, а датой начала боевых действий назвали конец января — начало февраля.

После этого на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Россия отрицает все обвинения в свой адрес и настаивает на своей позиции, что никакой атаки на Украину не будет.