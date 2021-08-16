Байден выступит с экстренным заявлением по Афганистану

Президент Соединённых Штатов Джо Байден 16 августа вернётся из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде в Белый дом, где выступит с заявлением по ситуации в Афганистане, передаёт ТАСС.

Выступление американского лидера не фигурировало в его графике. Позднее Белый дом внёс в него изменения.

Ранее сообщалось, что движение «Талибан» (организация, запрещённая в России) без боя захватило Кабул и на данный момент полностью контролирует Афганистан. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он от имени своего руководства гарантировал иностранцам и дипломатическим миссиям безопасность.

Эксперты считают, что вывод американских войск из Афганистана стал очевидной ошибкой. Сейчас видно, что без военного присутствия стабильность нарушилась. После обострения ситуации экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил о том, что американский лидер Джо Байден должен сложить свои полномочия из-за ситуации в Афганистане.