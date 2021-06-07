Байден выступил против участия Китая в разработке правил мировой торговли

https://static.news.ru/photo/2a9c95d0-c69c-11eb-b6db-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Alex Edelman/The Photo Access/GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден заявил, что Китай не должен участвовать в разработке правил мировой торговли и технологий. Об этом сообщает Washington Post.

Мы сосредоточимся на обеспечении того, чтобы рыночные демократии, а не Китай или кто-либо ещё, писали правила XXI века, касающиеся торговли и технологий, — рассказал он о планах на встречу с главами Еврокомиссии и Евросоюза Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем.

Байден подчеркнул, что участники переговоров будут искать отвечающую высоким стандартам альтернативу Китаю для обновления физической и цифровой инфраструктуры, а также инфраструктуры здравоохранения.

Ранее предпоследний президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен заплатить странам мира «репарации» за пандемию коронавируса минимум в $10 трлн.